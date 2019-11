Según Quinn, cuando la vicepresidenta de la República vio a César Sabogal lo acusó de haber sido la persona que le filtró información a Quinn, sobre el militar que le habría dado el documento a Roy Barreras, con el que el senador denunció la muerte de 8 menores en el bombardeo de Caquetá.

“Lo increpó y le echó la culpa de ser la persona que, supuestamente, me había filtrado la información. Lo gritó delante del corresponsal de El Tiempo, Sergio [Gómez] Maseri, su esposa, que es la jefe de prensa de la embajada, que se llama Silvia Dangongd. Delante de ellos lo insultó y lo gritó”, relató la periodista de la frecuencia radial.

La comunicadora contó que “el pobre hombre” no tenía idea de qué le estaba hablando la vicepresidenta Ramírez, empezando, dijo el periodista Gustavo Gómez, director del programa radial ‘6 AM Hoy por Hoy’ del que es panelista Quinn, porque Sabogal no trabaja con el Estado.

“De una vez le digo, vicepresidenta, él no es la fuente.”, indicó la periodista, que agregó que Ramírez acusó al corresponsal de El Espectador porque alguien le dijo que él había tenido una conversación con la colega de Caracol Radio.

“Repito, él no tiene nada qué ver. Se equivocó y cometió una injusticia, señora vicepresidenta”, concluyó Quinn.

Este nuevo episodio se suma a los múltiples que la vicepresidenta ha protagonizado desde que asumió ese cargo. Cabe recordar no más, cuando, aún sin tener cómo confirmar la información, dio por muertos a los tripulantes que se accidentaron en el helicóptero presidencial o las múltiples veces que ha llamado a Álvaro Uribe “presidente”, desconociendo la labor de su jefe Iván Duque.