El senador Ernesto Macías escribió en su Twitter que “amigos del Centro Democrático” le pidieron que le contestara a Fernando Londoño un texto en el que el exfuncionario critica la gestión del presidente Iván Duque, cosa que no es nueva, pese a que Londoño es un acérrimo uribista.

Macías, entonces, dijo que no iba a responderle a Lonoño porque él “ya parece un orate, con trastornos y perturbaciones”.

Si bien el congresista no específica cuál es el texto, recientemente (el 11 de noviembre), Londoño escribió un artículo de opinión en el portal Las 2 Orillas que tituló ‘¿No lo sabe el Presidente?’.

Ahí, el exministro crítica al jefe de Estado Iván Duque por desconocer lo que están haciendo sus funcionarios, y dice que eso se refleja en la situación del país. Incluso, Londoño dice que por más que Duque diga “cosas sensatas, nadie lo quiere oír”.

“No supo el presidente que en las elecciones territoriales le dieron una muenda a su partido, o acaso no sabe, o no le interesa saber que tiene un partido suyo, que sufre las consecuencias del malestar nacional y que navega a la deriva, porque lo juzgan partido de gobierno, pero no gobierna”, se lee en el texto de Londoño.