El hecho quedó grabado en una cámara de seguridad y ocurrió el pasado 5 de noviembre. En las imágenes se muestra que la mujer iba salir de su apartamento y los 3 ladrones la tiraron al piso, en pleno pasillo de la entrada al parqueadero, y la golpearon hasta dejarla prácticamente inconsciente.

Uno de los hombres que la golpea tiene chaqueta amarilla y le lanza puños, patadas y empujones. La mujer trata de defenderse, como puede, con sus rodillas.

Tras el hecho, la mujer, que se identificó como Lizeth, detalló a La W lo ocurrido.

“Voy cruzando por esta calle, el martes 9:15 de la noche, no era una hora demasiado noche. Cruzo esta esquina, ellos vienen (los ladrones), nos encontramos (…) ellos no tienen pinta de malandros y no me detengo a detallarlos y paso por el lado de ellos”, contó la mujer a ese medio.

Además, cuenta que en una de sus manos llevaba una alcancía de barro, y uno de ellos se acerca.

“Cuando lo tengo al frente digo: ‘dios mío, algo va a pasar’. Me pone la mano (el ladrón), me tira al suelo, el primer golpe lo siento y es el que me revienta el labio superior; empiezan a golpearme”, detalló la víctima, que aclara que el video se ve con luz porque se grabó en un punto con buena iluminación (a esa hora de la noche).

Seguido, narra que cayó al piso y los ladrones no le dijeron ni una sola palabra.

“Mi mayor temor era: ‘dios mío, me van a violar, esto no me puede pasar a mí’. Al sentir este miedo, caigo y no grito, pero cuando empiezo a sentir temor empiezo a gritar: ‘auxilio, auxilio’”, relató Lizeth.

Dice también que la brutal agresión ocurrió muy cerca del apartamento en el que vive y uno de los celadores prendió una alarma y eso fue lo que la salvó.

“Si este señor no prende la alarma, yo no sé qué tanto tiempo habrían durado allí golpeándome en el piso”, agregó a La W.

Después de esto, dice, los agresores salieron corriendo y, pese a que la golpearon mucho, no lograron llevarse sus pertenencias.

Este es el video de la agresión: