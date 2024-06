Desde su cuenta de X, María Jimena Duzán habló de las repercusiones que tienen las recientes declaraciones del presidente de Colombia, en las que atacó a la prensa por las noticias sobre presuntas chuzadas.

La periodista aseguró que ha recibido amenazas y es acusada de ser una terrorista, todo por cuenta de lo dicho por Gustavo Petro en defensa de Laura Sarabia, quien es duramente cuestionada.

En el trino, Duzán resaltó que antes era tildada de guerrillera por seguidores del expresidente Uribe y ahora su vida corre peligro al ser señalada de terrorista, por culpa del actual mandatario.

La controversia inició porque el presidente en una publicación de X la comparó con Vicky Dávila y cuestionó las insinuaciones de que en la Casa de Nariño se cambian cargos por “consejos”.

“He respetado en su vida periodística a María Jimena, la considero una periodista de verdad y víctima de la violencia paramilitar. Pero seguir la carrera de Vicky es un camino de desacierto y mentira. Insinuar que yo cambio cargos en mi gobierno por consejos, es un verdadero irrespeto a mí mismo”, afirmó Petro.

He recibido amenazas y señalamientos que me tildan de ser una terrorista miembro del Mossad y todas ellas se fundamentan en las falsas e infames acusaciones que usted presidente @petrogustavo me ha hecho. El uribismo nunca me bajo de guerrillera y usted me puso la lápida de…

— María Jimena Duzán (@MJDuzan) June 27, 2024