La carta de la periodista publicada en revista Cambio ha despertado todo tipo de reacciones, pues en el país incluso se está hablando de revivir el proyecto que exige exámenes médicos a los gobernantes. En el documento de Duzán dirigido a Petro, la columnista le pide al presidente que confirme públicamente si es verdad que sufre de adicción a las drogas, a lo que él respondió que a lo único que es dependiente es al “café por las mañanas”.

Al respecto, el periodista de Blu Radio Felipe Zuleta emitió su opinión en el programa de este martes 7 de noviembre sobre el texto de Duzán, de quien dijo que le sorprende su carta, pues se sabe que ella ha sido cercana al presidente en los últimos años.

“Esa columna no la escribió cualquier persona, ella [Maria Jimena Duzán] ha manifestado su afecto por Petro, pues que venga de ella llama poderosamente la atención. No es la primera vez que se habla de ese tema, [Armando] Benedetti ya lo había insinuado”, manifestó en la emisora.

De igual manera, Zuleta le hizo un pedido especial en la cadena radial al presidente Gustavo Petro sobre el supuesto problema que tendría: “El país tiene derecho a saber si tiene una adicción o no a lo que sea. ¿Por qué no despeja las dudas y se somete a un examen y se lo presenta a la opinión pública? Eso sería transparencia”.

En el debate de los panelistas del medio de comunicación le manifestaron a Zuleta que realmente no ven cercana la posibilidad de que Petro se someta a un examen médico, además porque en este tipo de pruebas no se puede determinar si existe una adicción o no a algún tipo de sustancia, solo se podría establecer si hubo consumo en los últimos días.

