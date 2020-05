green

En su columna en Semana, María Jimena Duzán destapa las acciones que habría tomado la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia, para “beneficiar” a políticos, capitanes, coroneles y generales implicados en el escándalo de las “carpetas secretas” que, según esa revista, revelan detalles del espionaje ilegal que desde el Ejército se venía haciendo a periodistas, líderes de oposición y defensores de derechos humanos, entre otros.

Lombana, quien en diciembre pasado ordenó el allanamiento a las unidades militares donde encontraron parte de la información de esos seguimientos, no solo ocultó por más de 4 meses la existencia de dichas carpetas, según la periodista, sino que también “se las ingenió para no recibir los informes parciales de Policía Judicial hechos por los peritos sobre lo encontrado en el allanamiento”.

Con esto último, añade la columnista en su artículo de opinión, Lombana habría buscado no incorporar las carpetas al proceso y no hacer la respectiva compulsa de copias a la Procuraduría y a la Fiscalía “que ella misma había demorado”, para así no perder el control de esa investigación y no dejar “expuestos a todos los oficiales, al alto mando militar y a los políticos que tuvieron que ver con esta red de espionaje”.

Pero la denuncia va más allá. En su columna, Duzán cita a sus fuentes, y un documento en su poder, para decir que la mencionada magistrada “fue varias veces a la Procuraduría” a ver el expediente sobre el caso y hasta se reunió el pasado 10 de marzo con generales en la comandancia del Ejército, tras haber estado “varias horas estudiando el expediente” en la sede del ministerio público.

Y pese a que, según Duzán, el comandante de las Fuerzas Armadas, general Luis Fernando Navarro, le aseguró no haber tocado el tema de las carpetas en una reunión que admitió haber tenido con la magistrada, la periodista duda de esta versión y de la entregada por otros mandos militares sobre el desconocimiento que la cúpula del Ejército ha dicho tener sobre los mencionados seguimientos ilegales.

En este mismo sentido, Noticias Uno plantea suspicacias sobre la reunión que el comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, dijo haber sostenido el pasado 3 de mayo con la magistrada Cristina Lombana, quien -enfatiza el noticiero- al día siguiente se reunió toda la mañana en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia con interlocutores que el informativo dijo desconocer y de los cuales “aún no se sabe con certeza” si se trató de altos mandos militares.

Cabe recordar que la magistrada Lombana fue quien ordenó el operativo por el cual se allanó, el pasado 18 de diciembre, el batallón de comunicaciones militares de Facatativá, Cundinamarca, que terminó por destapar el escándalo de las chuzadas en el Ejército, del cual Semana reveló nuevos detalles el pasado 1 de mayo.