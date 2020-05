Esto no significa que el oficial haya sido vinculado a la investigación sobre las interceptaciones ilegales a políticos, periodistas y líderes sociales, sino para que ayude a desenredar el proceso, indicó Blu Radio.

En varias de las declaraciones que ha entregado el general Navarro a medios no ha contestado muchos interrogantes, pero en todas ha asegurado que desde enero pasado se han adelantado exhaustivas investigaciones sobre las prácticas ilegales de la inteligencia militar.

Para este momento se espera que varias de esas indagaciones hayan dado frutos y ya se puedan tener algunos indicios sobre los responsables, y esa información es la que espera la Fiscalía que comparta el oficial.

“Por ejemplo, los métodos de interceptación, cómo se utilizan y qué sabe de los hechos denunciados en medios de comunicación”, agregó la emisora.

En el proceso que adelanta la Fiscalía, otras 15 personas, entre las que se encuentran varios militares de alto rango, serán llamadas a declarar por su presunta participación en los seguimientos ilegales, añadió CM&.

Este es el segundo avance, al menos en cuanto a citaciones se refiere que tiene el ente acusador en el caso, pues en días pasados informó que el excomandante del Ejército general (r) Nicacio Martínez será citado a interrogatorio luego de las revelaciones que hizo Semana.

Y a propósito del oficial retirado, señalado como el cerebro de las chuzadas, en días pasados se refirió al escándalo en una entrevista en El Tiempo en la que aseguró que todas sus decisiones las discutía con el general Navarro:

“Tengo mi conciencia tranquila. Mis subalternos y mis superiores saben cómo he actuado. Todo lo que yo hacía se lo informaba al señor general Luis Fernando Navarro, comandante general de las Fuerzas Militares, porque es mi conducto. Incluso, de cuestiones operacionales yo no tenía conocimiento, porque eso tiene que ver directamente con la inteligencia y con la información. Eso no es mi competencia, no tengo ninguna responsabilidad porque no he dado ninguna orden y siempre he actuado dentro del marco de la ley”.