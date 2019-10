En su columna de la revista Semana, María Jimena Duzán no solo criticó el dibujo con el que el caricaturista de El Tiempo se burló de la primera caminata espacial hecha por dos mujeres astronautas, sino que también cuestionó la forma en que la vicepresidenta intentó defender, en Twitter, al género femenino.

“Mujeres de Colombia. ¿Realmente se sienten representadas por la Vicepresidenta?”, fue la pregunta con la que ‘Matador’ respondió el pasado domingo a la crítica que Ramírez le hizo a su caricatura, interrogante frente al cual la columnista sentó su postura en la revista Semana:

“Yo me atrevería a decir que no, que ella no representa a las mujeres que nos consideramos ciudadanas con derechos y deberes”.