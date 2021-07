María Fernanda Cabal se fue a su natal Cali para hablar con los miembros de la policía de esa ciudad, quienes han atendido una situación social complicada que ya pasó los dos meses.

La senadora del Centro Democrático pasó por varios lugares de la ciudad y en uno de ellos quiso dar una pequeña cátedra de derecho a los uniformados que atentamente la escucharon.

(Lea acá: ¿Qué hay detrás de la (supuesta) pelea entre María Fernanda Cabal y Edward Rodríguez?)

“No hay ningún derecho fundamental a la protesta, es falso. El derecho fundamental es a la vida, a la movilidad, al trabajo. El resto es mentira. El derecho fundamental es a la manifestación, a la protesta pero que sea pacífica. Cuando deja de ser pacifica se pierde cualquier protección tanto del código interno como internacional”, les dijo María Fernanda Cabal.

Pero ella no solo quiso darles una enseñanza a estos hombres y mujeres que la escuchaban, sino que de paso aprovechó para lanzarle pullas a las personas que se han manifestado en los últimos meses.

“Todo lo que han dicho estos días ellos (manifestantes) es falso. El derecho a la protesta no es superior al derecho a no estar secuestrados, como lo estuvimos aquí en Cali. Que es superior al derecho al trabajo, es falso. Es un ordenamiento jurídico que quieren pervertir, como todo lo que hacen ellos. Lo bueno es malo y lo malo es bueno y no nos vamos a dejar”, dijo la mujer que ya habla como candidata, aunque aún no se ha lanzado oficialmente a la presidencia.

Incluso, la senadora que fue comparada hace una semana con Angela Merkel mostró su lado espiritual y habló sobre Dios, un tema que tienen muy en cuenta un gran grupo de policías desde su lema.

“Dios es uno y Dios nos quiere libres porque somos espíritu y al espíritu nadie lo puede esclavizar. No vamos a dejar perder Cali”, fue lo último que dijo Cabal antes de agradecerles y marcharse.

Lee También

El video fue difundido en redes sociales y Caracol Radio Cali, medio que señaló que las palabras de la senadora fueron en un evento denominado ‘Pintatón’.