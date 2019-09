[Al final de este artículo encontrará un sondeo para que opine]

En su cuenta de Twitter, Cabal compartió un fragmento de la intervención que hizo Thunberg en la Cumbre del Clima y escribió: “Patético”, lo que provocó reacciones encontradas de los internautas. Algunos de los tuiteros le escribieron que ella era más “patética”, mientras que otros estuvieron de acuerdo con la posición de la senadora del Centro Democrático (como se aprecia en los tuits insertados al final de esta nota).

La uribista quiso justificar su posición con otros trinos en los que publicó artículos como el del diario El Español, titulado ‘El lucrativo negocio detrás de la activista Greta Thunberg: políticos y energéticas la financian’, y una imagen, que se volvió viral después del discurso de la joven activista. En ella se ve a la menor comiendo varias cosas de recipientes plásticos, material que es perjudicial para el medio ambiente debido a la cantidad de tiempo que se necesita para que se descomponga.

De igual manera, Cabal siguió dividiendo opiniones con otras publicaciones como una foto en la que se ve a Thunberg en un velero, y, en comparación, la de un niño cargando una caneca llena de un producto que pareciera acaba de cosechar.

La posición de la senadora, así como la de los tuiteros que se fueron en contra de ella por esas publicaciones, es solo un reflejo de las reacciones mundiales que provocaron las declaraciones de la joven activista sueca.

Ya varios expertos dijeron que el discurso de Thunberg se debe tomar con pinzas, y eso mismo plantea el columnista de La República Luis Guillermo Cabrera que, en una posición más radical, dice “Por favor no escuchen a Greta”.

Cabrera dice que si bien “Greta es una niña buena”, se equivocó al regañar a los líderes políticos por hablar “de dinero y de cuentos de hadas sobre un crecimiento económico eterno” pues esa es la solución para combatir el cambio climático.

“Quizás Greta ha perdido muchos días de colegio por estar en huelga por el clima y no sepa que el crecimiento económico es la mejor manera de combatir el cambio climático. Está demostrado que cuando el PIB per cápita de un país llega a los 5.000 dólares a la gente le empieza a importar lo que pasa con el medio ambiente. Antes de eso está demasiado preocupada con sobrevivir. Por eso cocinan con leña, comen proteína animal, se calientan con carbón, se movilizan en vehículos viejos, no tienen alcantarillado y usan recipientes plásticos para conservar líquidos”, escribió el columnista.

En contraposición está Gabriela Warkentin, que en su columna en el diario El País de España, resalta a Thunberg como un “símbolo” y la defendió de las personas que, como la senadora Cabal, piensan que ella es una niña “privilegiada” que maneja un doble discurso.

“Pelearse con cada una de sus palabras me parece ocioso e inútil. ¿Que sus obsesiones son ‘comunistoides’? Sin comentario. ¿Que está patrocinada por el gran capital? Sin comentario (y pónganse de acuerdo: ¿comunistoide o capitalista o todo junto?). ¿Que sus ‘desplantes son melodramáticos y exagerados’? Quienes sostienen esto, que lean un poco, un poquito sobre la condición (que no enfermedad) de Asperger (se puede googlear, para que no se esfuercen tanto). ¿Que ha servido de pretexto para que Trump y algunos de sus escuderos en Fox News se burlen de ella? Bueno, pues eso solo subraya la fuerza de lo que Greta representa (de todos modos, Trump y los suyos, en su mezquindad, se burlan hasta de ellos mismos, sin darse cuenta)”, manifestó la columnista.

Asimismo, Warkentin asegura que si bien la activista “no es la solución”, merece un reconocimiento por escalar la urgencia que significa el cambio climático, aunque reconoció que la seguirán criticando, “sobre todo en redes sociales”.

“Dicho esto, claro que le seguirán tundiendo, sobre todo en redes sociales. Bien lo decía el escritor Esteban Illades: “Twitter, el lugar donde se le exige más a una niña de 16 años con Asperger que a los Gobiernos del mundo”, concluyó.

A continuación, el tuit de María Fernanda Cabal y la reacción de algunos tuiteros, y el sondeo para que opine.

Patética usted que siente la necesidad de denigrar a una adolescente que está usando su voz y su plataforma para dejar una huella positiva en el mundo. — Anna Habermann (@annibanani98) 24 de septiembre de 2019

Patética ud, noncontenta con el odio que difunde, también con una niña — Lu 🐸 (@BrisaSambora) 24 de septiembre de 2019

La patética es usted. — Sergio Galindo =^_^= (@segalindoa) 24 de septiembre de 2019

Patética usted … no se me hace raro que critique iniciativas como esta, para ustedes sólo la destrucción es de su agrado. Al fin y al cabo ladrones de tierras … — Jaime G. 🕊💙 (@jaimegarzon3) 24 de septiembre de 2019

Aquí Greta pensando en el planeta y el medio ambiente, ah y elaborando un mapa mental para su profundo discurso… pic.twitter.com/Be3inj5dH4 — Juan David Ramírez A (@juanranzola) 24 de septiembre de 2019

Puro show mediático con poco sustento académico. — El Alemán (@Andreas_Althoff) 24 de septiembre de 2019