María Fernanda Cabal tiene claro su objetivo: llegar a la Casa de Nariño. Así lo confirmó la congresista en una entrevista con Eva Rey, en la que reveló su deseo de cara al próximo periodo presidencial.

(Vea también: Llegó el día: Colombia y Venezuela abren su frontera al paso de vehículos)

Es por ello que la senadora del Centro Democrático desde ya está trabajando en dicho objetivo, siendo una de las cabezas principales de la oposición al Gobierno de Gustavo Petro.

En ese orden de ideas, y a propósito de la llegada del nuevo año, Cabal compartió su lista de 12 deseos para Colombia, en la que tiene como protagonista principal al jefe de Estado.

La senadora, a través de su cuenta de Twitter, enumeró los 12 aspectos que espera que cambien en el país. También pidió sabiduría para “seguir defendiendo la libertad y sirviendo a los colombianos”.

“Tengo 12 grandes deseos para 2023 y lo que más pido a Dios es sabiduría para seguir defendiendo la libertad y sirviendo a los colombianos, que tienen fe en un futuro próspero donde reine el orden. Algunos dicen que a lo Bukele, yo digo que a lo Cabal”, dijo en un principio la congresista.

Lee También

Cabal continuó con su discurso y en el primer punto de la lista salió el nombre de Gustavo Petro, de quien espera que en este 2023 “no diga más mentiras”.

“Mi deseo es que Petro no diga más mentiras que generan incertidumbre. Que no diga que el Ejército mató 100 jóvenes durante el paro. Que no invente que el sistema de salud colombiano es uno de los peores en el mundo. Que no diga que el petróleo es peor que la coca”, preciso.