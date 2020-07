A través de Twitter, Margarita se manifestó sobre Char, especialmente después de conocer que su primer proyecto como presidente del Congreso es proponer que en Colombia el 10 de diciembre sea declarado como el día de Esthercita Forero, la denominada ‘Novia de Barranquilla’.

“No me he repuesto del nombramiento de Arturo Char como presidente del Congreso. Es que se burlan de nosotros en nuestra jeta”, aseguró la recordada actriz en Twitter.

No me he repuesto del nombramiento de Arturo Char como presidente del Congreso. Es que se burlan de nosotros en nuestra jeta.

— Margarita Rosa (@Margaritarosadf) July 29, 2020