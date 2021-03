green

Este lunes se llevaron a cabo en Bogotá marchas feministas, a propósito del Día Internacional de la Mujer. Miles de mujeres se desplazaron por las calles de la capital del país hacia la Plaza de Bolívar, el lugar en el que se concentraron las participantes. Por ello, se presentaron afectaciones a la movilidad en el centro de la ciudad.

Lastimosamente, la manifestación pacífica de la mayoría de mujeres que salió a marchar se vio opacada por actos vandálicos (grafitis en las fachadas de algunas propiedades) y uno que otro momento de tensión contra hombres que se acercaron a las avenidas por las que estaban marchando las activistas.

La periodista Diana Giraldo, del noticiero CM&, denunció a través de su cuenta de Twitter que un par de mujeres encapuchadas quisieron expulsar de la manifestación al camarógrafo que la acompañaba. “Defiendo y reivindico el derecho a protestar, pero no acepto la violencia contra mi camarógrafo Marco Solórzano, quien me acompañaba en el cubrimiento de la marcha”, aseguró la reportera en la red social.

Al ver que las encapuchadas estaban increpando al camarógrafo, Giraldo sacó su celular para grabar lo que vendría después. “Se va ya. Lo siento. No puede grabar”, le gritó una de las manifestantes a la periodista. La reportera le repitió varias veces a su contraparte que, al vetar a su compañero, estaban afectando el trabajo de ella.

Los argumentos de la comunicadora poco le importaron a la encapuchada que increpó al camarógrafo. Cuando Giraldo le preguntó a la manifestante si entonces no podría cubrir la marcha, la feminista le respondió: “Él no”. La periodista le reclamó: “Dime por qué no si yo también soy mujer y tengo derecho a trabajar”, a lo que la activista respondió: “Él no. Lo siento, pero no se puede”.

Finalmente, al camarógrafo no lo agredieron físicamente, ni atacaron sus equipos, pero en las redes sociales generó rechazo el comportamiento de la encapuchada que lo quiso expulsar de la marcha feminista. “Cuando lo agreden a él, me agraden a mi como mujer y trabajadora”, concluyó la periodista del noticiero CM&.

Esta no es la primera vez que sucede algo similar. El 17 de enero pasado, feministas agredieron a periodistas hombres durante un plantón contra la violencia de género.

Este es el video de la tensa situación que se vivió durante la jornada de manifestaciones en la que participaron miles de mujeres en Bogotá: