Marcela Tascón, una colombiana que vivía en España, se encontraba en su vivienda, donde también trabaja como masajista cuando fue atacada por un hombre, quien antes de agredirla le dijo descaradamente, “vengo a traerle un regalito”, así lo narró la víctima, quien señala que el sujeto le habló con sarcasmo y una sonrisa burlesca antes de lanzarsele encima.

La mujer explica que cayó en la trampa debido a que hace un mes recibió la llamada de una mujer supuestamente interesada en adquirir sus servicios, por lo cual le pidió su dirección exacta y el número privado. Tascón sin sospechar lo que le pasaría después, le dio toda la información confiando en que sería una buena cliente.

El día del hecho, según cuenta la protagonista de esta historia, volvió a llamar para confirmar la supuesta cita y la dirección. Momentos posteriores a la llamada fue que arribó el hombre con un ramo de flores, argumentando que le habían enviado un detalle. Marcela, recibió el ramo, cuando de un momento a otro y frente a su hijo de 8 años, recibió una fuerte embestida por el sujeto quien se le lanzó para forcejear con ella y así ponerle el gorro con la sustancia.

En la denuncia la mujer aclara, que ese momento fue de terror tanto para ella como para su hijo, ya que este entró en pánico al ver a su mamá gritando desesperada y consternada con lo que acababa de suceder. Fue tanta la repercusión en el menor, que momentos posteriores temía estar a solas con su progenitora y sentía la necesidad de que alguien más los acompañara.

Por su lado, Tascón resultó con quemaduras en su frente y como era de esperarse, los médicos le raparon la cabeza para poder descartar otras posibles lesiones en el cuero cabelludo, sin embargo, y con una enorme convicción, Marcela le comunica a su o sus agresores, que su cabello va a volver a crecer, esto debido a que no tiene ninguna quemadura que le impida el crecimiento de nuevos cabellos. “Mi cabello volverá a salir, más bonito, más fuerte”.

Aunque resaltó que no le importa que la hayan atacado, argumenta que lo que no puede aceptar bajo ningún motivo, es que el niño haya tenido que precenciar esta escena violenta, en la que no podía hacer nada más que gritar y llorar desesperado. “el miedo que el sintió al ver que mi frente se estaba quemando y que este tío salía corriendo luego de hacerme daño”.

Finalmente, recalcó que espera que su caso no quede impune y que se logre establecer quién o quiénes son los responsables de este violento acto.

