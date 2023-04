Hospitalizado y recuperándose de una cirugía de reconstrucción de tejidos, está Walter Mauricio Tavo Cruz. En diálogo con Q’Hubo, aseguró que una vecina le roció ácido sobre el cuerpo.

(Lea también: Hombre vivió un día como busetero con su padre: “Mis respetos para mi papá, no es fácil”)

El hecho ocurrió, según la versión del hombre, en la vivienda de él, situada en el barrio Santander de Ibagué.

“Yo estaba pintando la casa donde vivo, cuando una mujer, con la que ya había tenido inconvenientes, llegó. Ella aprovechó que había una pelea en la vecindad, aprovechó el desorden, para echarme el ácido encima. Lo tenía en un recipiente tipo spray”, recordó Walter.

De acuerdo con el testimonio, eso no fue todo. La supuesta agresora, a quien identificó como Yenifer Ovalle, le habría intentado atacar con macheten y presuntamente le rompió los vidrios de las ventanas de la vivienda. “Ella es muy celosa y conflictiva. Al parecer no le gusta que yo sea amigo de su compañero sentimental. Supuestamente, ella me tiene bronca porque, según ella, yo tuve algo con una sobrina, pero eso es falso”, dijo. Al parecer, luego de la agresión, la mujer se fue del lugar donde residía.

(Vea también: Sujeto vendía drogas descaradamente por calles de Ibagué, sin esconderse y a luz del día)

Según agregó, ninguna persona lo auxilió. Él arrancó a correr hacia el Hospital Federico Lleras Acosta, sede La Francia, que queda cerca al barrio Santander.

El caso ya es de conocimiento de las autoridades. Espera que la agresora sea judicializada.

Según los médicos, la sustancia que le fue arrojada al hombre era ácido nítrico, líquido altamente peligroso que causa graves quemaduras.