Así lo informó la emisora este miércoles en la tarde, y dijo que según fuentes de la Unidad Nacional de Protección (UNP) los escoltas hacen parte de la empresa Protección Colombia, que será la encargada de llevar este proceso disciplinario.

La respuesta de la UNP se conoce horas después de que la expareja del bloguero Gustavo Rugeles denunciara supuestas irregularidades por parte de quienes lo escoltan.

“Daniel, creo que se llama, es como un niño con revólver, queriendo demostrar lo que no es. Patético […] que les hagan pruebas de drogas, sobre todo al chico. Creo que van a encontrar cosas interesantes”, afirmó Marcela González en entrevista con Vicky Dávila, en La W.

Dávila le preguntó si acaso los escoltas de Rugeles “consumían drogas mientras estaban de servicio”, y la joven respondió afirmativamente con un movimiento de cabeza: “Nada, pues cuando manejan”.

Y agregó:

“Sí, pues claro, yo a veces he ido en ese esquema de seguridad. No sé qué se les pase por la cabeza cuando hacen una cosa como esa, pero yo les he dicho que no hagan nada de eso y que, por favor, le mermen a la velocidad, porque yo no sé si ellos se quieran matar, pero yo no […] igual el esquema de seguridad no es mío, y al que le copian órdenes es a él, no a mí”.