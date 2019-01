Cuando ya terminaba el diálogo con Marcela González, mujer que denunció en días recientes una agresión por parte de Rugeles, Vicky Dávila dijo al aire que acaba de recibir un mensaje de él y lo leyó al aire.

“Quiero decirle que me está escribiendo Gustavo Rugeles, le voy a leer el mensaje que, además, le he preguntado si lo publico o no. Dice lo siguiente: ‘Hemos vivido situaciones muy difíciles y creo que lo más sensato, como se lo he pedido, es que regrese con su familia y podamos superar todo esto, es lo mejor para ambos, hemos vivido situaciones muy difíciles y creo que es lo más sensato’”, leyó la periodista de La W.