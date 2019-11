green

El político antioqueño sorprendió la madrugada de este lunes con una publicación en Twitter en la que plasma, punto por punto, la fundamentación política del uribismo en los últimos 17 años en Colombia.

Pero además, es un resumen de sus principales confrontaciones ideológicas y políticas en todos los escenarios del poder en los que ha debatido, con periodistas y contradictores, su ampliamente cuestionado discurso de derecha.

En ese sentido, el senador defiende su política de “corazón firme” con los 8 años de gobierno (2002 – 2010) y afirma que ha sido un político frentero que da la cara a los ataques, los abucheos y las discusiones, particularmente con periodistas.

“Me bajé del status presidencial para discutir cara a cara con algunos de ellos […]. Nunca he pedido un editorial, ni que lo cambien […]. Nunca he pedido que pongan o saquen a periodista alguno”, señaló el senador al comienzo del manifiesto en el que hace alusión a las discusiones que, según él, han afectado su reputación.

“No he retrocedido ante el abucheo o el ataque. He ofrecido el debate que escasamente aceptan”, mencionó Uribe Vélez previo a su defensa al Estado de Opinión que para el expresidente no es otra cosa que “formar, orientar e incluso contradecir opinión pública”.

Partidario de una sola Corte, Uribe se declaró obediente de la justicia, aunque toma distancia respecto del sistema (posiblemente la JEP) que “pretende condenar a un agresor y absolver al otro, por sesgos ideológicos”.

No obstante, el manifiesto de “extrema derecha” divulgado por el líder natural del partido Centro Democrático solo menciona a Iván Duque cuando dice que mantiene la esperanza en su visión “que proclama el equilibrio entre Legalidad, Emprendimiento y Equidad”.

No obstante, la intención del senador Uribe Vélez sería la de responder al aluvión de comentarios sobre el revés del uribismo en las pasadas elecciones y por eso defiende su “extrema derecha” con argumentos en los que, según él, delibera, discute, debate y jamás discrimina.

Eso lo mencionó el senador respecto del aborto en los 3 casos autorizados por la Corte Constitucional y la seguridad social para parejas homosexuales, aunque aclara que no respalda el matrimonio gay, sino “una formalización digna, no necesariamente idéntica al matrimonio de la pareja procreativa”.

Lea aquí, el manifiesto de la “extrema derecha” divulgado por el expresidente Álvaro Uribe en Twitter: