Los detalles sobre cómo localizaron a la mujer, de 21 años de edad, los dio a conocer Gloria Acevedo, que en diálogo con El Tiempo dijo que “un señor” se comunicó con ella sobre las 3:00 de la madrugada de este lunes para informarle que había encontrado a su hija y que se la iba a enviar en un taxi hasta la casa.

“Yohana llegó y estaba toda golpeada. El único sitio que no le tocaron fue la cara. Me contó que le dijeron que ahí no la golpeaban ‘porque tenía un rostro muy bonito'”, contó Acevedo en el medio capitalino.

Sobre el estado de salud de la joven, que cursaba segundo semestre de Licenciatura en Pedagogía Infantil, el periódico conoció que fue trasladada a un hospital debido a los golpes y a que “está desorientada” y “con pocos recuerdos” de lo que le sucedió.

En cuanto a la desaparición de la estudiante, la Policía Nacional emitió un comunicado en el que solo confirma que Aroca “ya se encuentra en el seno de su hogar”, pero resalta, a la vez, que los hechos que rodean este caso “son ajenos a las movilizaciones” que se han presentado en los últimos días en Bogotá.

Comunicado de la @PoliciaBogota sobre la ciudadana Yohana Aroca >> pic.twitter.com/k9U1cNFQ0P — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) December 2, 2019

Pero la madre de Aroca cree que detrás de la desaparición de su hija podría estar su expareja sentimental, un hombre con el que la joven llevaba varios años de relación y con el que tiene una hija de unos tres años de edad.

“Él la tenía tan amenazada y asustada que ella lo denunció hace unos meses“, aseguró Acevedo en El Tiempo, y agregó que su hija había decidido ponerle fin a esa relación y regresarse a vivir con ella.

Otro detalle que contó la mujer en el medio capitalino, y que podría ser clave en la investigación, es que el día que su hija desapareció (en el barrio El Dorado) había salido a llevar a un sobrino del hombre hasta la casa de sus exsuegros, y que precisamente su expareja le hizo una advertencia: “Él le dijo que si lo hacía, él no la dejaba regresar a la casa”.

Fue por eso, dice Acevedo, que sus sospechas se centraron sobre este hombre, y más aún cuando al comunicarse con él para preguntarle por su hija la respuesta que encontró fue “que seguramente estaría ‘de farra’ por ahí”.

“Ayer me dijo que seguramente estaba de viaje y que ‘pronto aparecería'”, puntualizó Acevedo en el medio capitalino.

La Universidad Distrital, por su parte, anunció en un comunicado que les está brindando “todo el acompañamiento” a la joven y a su familia, y que se encuentra a la espera de los resultados de los exámenes médicos para establecer lo que realmente sucedió.