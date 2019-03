“En el Bienestar Familiar me llama alguien un día, me engaña. Llega el día D, el día más duro de mi vida, el 9 de febrero de 2015, ese día llegué al Bienestar Familiar (…) ese día me entregan un auto que dice en el último renglón: ‘sus hijos serán publicados en los niños buscan su hogar’”.