Una decena de personas decidió acampar a las afueras de un punto de SuperGiros en Ríofrío, Zona Bananera del Magdalena, para esperar el cobro del subsidio Ingreso Solidario.

(Lea también: Lanzan alerta a hogares que reciben subsidio de $500.000 en Colombia sobre dónde lo pagan)

A altas horas de la noche del domingo 18 de diciembre, el grupo de beneficiarios esperó el amanecer de la mañana del lunes 19, descansando en hamacas, sillas y otros tenderetes con el fin de ser los primeros en el turno para retirar los 500 mil pesos que otorga el programa a población en estado de vulnerabilidad.

Además, llevaron comida y otros víveres para pasar la noche a la intemperie.

(Lea también: Ingreso Solidario da fecha de último pago para los que no recibieron bono de $ 500.000)

Según información suministrada por ‘Santa Marta Al Día’, diariamente se entregan 50 cupos en el establecimiento para que beneficiarios puedan retirar el dinero.

“Me tocó traerme mi hamaca para acostarme y cogerla suave, porque esto es estresante. No me quiero imaginar que será de las personas que lleguen mañana y se topen con la noticia de que no hay fichas”, dijo la persona que llevó su ‘chinchorro’ para esperar la hora adecuada.