green

La mujer, de 28 años, venía manifestando a través de su perfil de Facebook lo difíciles que fueron las últimas semanas para ella, sobre todo porque su perro, al que consideraba un hijo más, padecía una enfermedad degenerativa y requería tratamientos costosos. Es por eso que la cantante armó rifas y pidió ayuda económica de sus contactos en esa red social, esperanzada en que su mascota se mejoraría.

En una de las publicaciones en las que acudió a la solidaridad de sus conocidos, Leidy escribió como si fuera su mascota y dejó ver la difícil situación económica que atravesaba desde que empezó la cuarentena en el país.

“Mi mamá [o sea, ella] canta en buses y restaurantes, y desde la cuarentena ella no ha podido trabajar juiciosa. Los dueños de la casa no toleran más el olor de mi orina, mi mami limpia, me lava mis cobijas pero el olor es muy fuerte, ellos dicen que me voy yo o nos debemos ir todos. Mi familia me ama y yo a ellos, no podemos separarnos por algo que tiene solución”, escribió la mujer.

Arévalo era madre soltera, vivía en la localidad de Bosa con sus tres hijos y su mascota. Según conoció el diario Extra, la dueña del apartamento en el que vivía la echó del lugar por incumplir con los pagos.

Ese medio de comunicación informó que horas antes de quitarse la vida ella “publicó en su Facebook la manera en la cual la dueña del arriendo presuntamente la acosó, humilló, vejó y maltrató por no haberle podido pagar, haciendo un llamado público para que los dueños de los arriendos entiendan la crisis que viven millones de familias bogotanas por esta cuarentena”.

Las autoridades están investigando la situación, mientras que en redes sociales decenas de personas están liderando recolectas de dinero para ayudar a los hijos de Arévalo.

En Colombia, cualquier persona que esté sufriendo problemas de ansiedad, depresión o algún otro asociado a la salud mental o el consumo de sustancias psicoactivas, puede comunicarse con las líneas telefónicas que el Ministerio de salud habilitó en las diferentes ciudades del país, o marcar desde su celular al 192, opción 4.

También puede buscar ayuda en la aplicación Way Pacientes o consultar las preguntas frecuentes alrededor del tema que hay en la página del Gobierno dedicada al coronavirus.

No olvide, además, preguntar por los programas que tiene su prestador de salud y no tema agendar una cita con un profesional si cree que la necesita.

Si no es usted la persona que batalla con su salud mental, estas frases le pueden indicar que una persona alrededor suyo puede estar contemplando la idea de suicidio: