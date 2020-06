green

Alejandro López, el ciclista que fue víctima de un taxista que quiso atropellarlo y huir, dijo en Blu Radio que gracias a dos motociclistas que se dieron cuenta de lo sucedido, la Policía pudo retener al conductor.

No obstante, López aseguró en la emisora que lo único que le manifestó un agente de tránsito era que no se podía hacer nada porque no había un “croquis de la escena”, ya que el taxista no fue atrapado en el lugar de los hechos (en la carrera Séptima con calle 67, en Bogotá).

En ese sentido, otros dos policías le recomendaron a López, según él, que conciliara con el conductor, pero el taxista no quería darle más de 150.000 pesos por los daños de la bicicleta que, de acuerdo con la víctima, son mucho más costosos.

“No quería negociar con él, pero pues acepté después de ver que las autoridades no me dieron un respaldo. […] Después de que se fueron los motorizados, el taxista me dijo: ‘Sabe qué, coja esos 150.000 pesos, y ya, chino. Dese por bien servido que no le pasó nada'”, narró el entrevistado.

El ciclista dijo que se fue indignado porque además la bicicleta es su medio de trabajo. Es domiciliario en un emprendimiento que tiene junto a un amigo, desde hace más de un año, indicó en la emisora.

No obstante, prefirió obtener algo de dinero, a quedarse sin nada porque, aseveró en el medio, no pensó que su caso iba a trascender de la forma que lo hizo, gracias a un video que se volvió viral.

Incluso, La Secretaría de Movilidad se comunicó con él y le puso a disposición a un abogado, Francisco Bernate, para que tome las riendas de su caso.

López considera que el taxista tenía todas las intenciones de hacerle daño, pero aún así no se alegró porque el conductor perdiera su trabajo. Sin embargo, sí señaló en el medio que considera que una personas así es un peligro para la sociedad.