El encuentro, que se conoció a través de Noticias Caracol, narra una triste historia vivida por Martha, la madre de Laura, que llegó a Medellín víctima del conflicto a trabajar, su expareja y sus expatronas le indujeron el parto y le robaron a su hija recién nacida.

Ambas se encontraron y se fundieron en un abrazo. Un encuentro en el que se abren heridas del pasado, debido a la forma en cómo le arrebataron a su bebé, de quien no sabía, era una niña.

Por su parte, la mujer que vivió toda su vida en Inglaterra, donde llegó adoptada, señaló que había tenido muchos temores y que hasta este momento, a través de una fundación, decidió dar el paso para conocer a su familia en Colombia.

“En este momento me siento muy feliz, esperé esto toda mi vida y no pensé que fuera a suceder. Tenía demasiado miedo de hacerlo antes porque no sabía si me rechazarían, así que esperé hasta estar aquí; feliz por el resultado que suceda, sea que ella no quiera conocerme está bien porque tengo mi propia familia, pero aun así quería conocer mis raíces”, contó al medio mencionado.