La pesadilla de una pareja que adoptó a una supuesta niña que resultó ser una adulta con un trastorno óseo.

Michael Barnett y su esposa Kristine, de Indiana, creyeron que estaban cumpliendo su sueño de formar una familia cuando adoptaron a una huérfana ucraniana de 6 años que sufría un raro trastorno del crecimiento óseo. Sin embargo, lo que parecía una historia de amor se convirtió en una de terror cuando descubrieron que la niña era en realidad una mujer de 22 años que, según ellos, “tenía intenciones maliciosas”. La mujer, por su parte, siempre ha negado estas acusaciones.

La pareja conoció a Natalia Grace en 2010, cuando ella tenía seis años según los documentos de adopción. La niña padecía displasia espondiloepifisaria Congénita, una forma de enanismo que afecta al desarrollo de los huesos y las articulaciones. Los Barnett decidieron acogerla en su hogar y darle el cariño y la atención que necesitaba.

Sin embargo, el mismo día de la adopción, la pareja tuvo la primera señal de que algo no estaba bien. Cuando Kristine llevó a Natalia al baño para bañarla, se quedó horrorizada al ver que la niña tenía vello púbico. Michael escuchó el grito de su esposa y entró al baño para ver lo que pasaba. Ambos se quedaron perplejos y confundidos ante el cuerpo desnudo de Natalia.

A pesar de este hallazgo, la pareja quiso seguir adelante con la adopción y le dio a Natalia “amor y compasión”. Sin embargo, pronto empezaron a notar otras señales que les hacían sospechar que la niña era mucho mayor de lo que decía. Por ejemplo, Kristine encontró la ropa interior de Natalia manchada de sangre, lo que indicaba que había tenido la menstruación.

Los Barnett afirmaron que Natalia no solo les había mentido sobre su edad, sino que también tenía un comportamiento violento y agresivo hacia ellos y sus otros hijos. Según ellos, Natalia intentó apuñalarlos, envenenarlos y empujarlos por las escaleras. También aseguraron que la niña hablaba con acento adulto, usaba vocabulario sofisticado y tenía conocimientos avanzados para su edad.

En 2012, la pareja logró cambiar legalmente el año de nacimiento de Natalia de 2003 a 1989, lo que implicaba que tenía 22 años en lugar de ocho. Ese mismo año, los Barnett se mudaron a Canadá con sus otros hijos y dejaron a Natalia viviendo sola en un apartamento en Indiana. La pareja fue acusada de abandono y negligencia por esta decisión, pero fue absuelta en 2020.

Natalia Grace siempre ha negado las acusaciones de sus padres adoptivos y ha mantenido que ella era una niña cuando fue adoptada. En una entrevista con el programa Dr. Phil en 2019, Natalia dijo que nunca intentó hacerles daño a los Barnett y que se sintió traicionada cuando la abandonaron. También afirmó que su trastorno óseo le impedía tener vello púbico o menstruar.

Natalia ha contado con el apoyo de otras familias que la han acogido después de su separación de los Barnett. Actualmente vive con Antwon Mans y su esposa Cynthia en Indiana. La pareja considera a Natalia como su hija y planea adoptarla legalmente.

La historia de Michael Barnett y Kristine Barnett con su hija adoptiva Natalia Grace es una de las más extrañas y polémicas que se han conocido. Se trata de un caso que plantea muchas preguntas sin respuesta sobre la verdadera edad e identidad de Natalia, así como sobre las motivaciones e intenciones de los Barnett. Un caso que ha sido objeto de una investigación periodística en el documental The Curious Case of Natalia Grace.

The question is… Who is telling the truth?

Watch “The Curious Case of Natalia Grace” starting Monday, May 29 at 9/8c on ID. #NataliaGrace pic.twitter.com/oQW5sB18vT

— Investigation Discovery (@DiscoveryID) May 30, 2023