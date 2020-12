green

Nathalie Amaya es la madre de la menor de edad, de 15 años, que ya completa 11 días desaparecida desde que salió de su casa, en el sector de Prado Veraniego (localidad de Suba), a montar bicicleta.

Desde que la mujer denunció la desaparición de su hija, el 30 de noviembre, ha recibido “más de 167 llamadas que se hicieron desde centros penitenciarios con el ánimo de extorsionar”, dijo la mujer en diálogo con Pulzo.

Una de esas últimas llamadas que recibió la familia de la menor fue el pasado fin de semana, y Amaya reconoció que cayó en el engaño de los usurpadores que la ilusionaron con darle información del paradero de su hija.

“Nos han hecho extorsiones desde un millón y hasta cinco millones de pesos, y nos han enviado datos y fotos falsas. El sábado, por darnos información de la niña, nos pidieron 300.000 pesos y, obviamente, fue información errada porque nunca nos dieron respuesta que nos llevara a tener un rastro de ella”, confesó.

En medio de este doble drama que vive la familia, la madre contó que ella denunció el caso en la Fiscalía y que el proceso está en manos de un funcionario de Medicina Legal, pero que hasta el momento la única información que tiene de su hija la ha conseguido por sus propios medios.

¿Dónde puede estar Lynda Michelle Amaya Buelvas?, desaparecida en Bogotá

Nathalie le contó a este medio que varias personas, entre ellas vendedores ambulantes, le han dicho que la “han visto desorientada en la avenida Jiménez (centro de Bogotá), pero acompaña de una persona”. Sin embargo, ella no ha podido corroborar esta información.

Otra versión que le dieron apunta a que “supuestamente, a ella la tenían retenida y que le estaban dando bazuco en un lugar del barrio San Bernardo. Por ahí se desplegaron, supuestamente, a buscar e investigar, pero hasta ahora no ha dado resultados”.

La madre dijo que ya repartió volantes por todo el centro de la ciudad, que buscó por sus propios medios en el sector y que acudió a las autoridades en busca de ayuda, pero que hasta el momento el paradero de su hija sigue siendo un misterio.

“Mi hija padece un leve retraso mental cognitivo. Quienes hablan con ella casi no lo notan en el momento, porque repite las cosas. Es muy distraída”, agregó.

Así fue la desaparición de Lynda Michelle Amaya, en Bogotá

Amaya dijo que dos semanas antes de la desaparición de Michelle, a su hija le habían “robado el celular en la estación de la avenida Jiménez”, y que la menor fue varias veces hasta este sitio a ver si encontraba a los ladrones.

“Eso fue el 17 de noviembre, y ella empezó a frecuentar la estación con el ánimo de encontrarlo, porque le dijeron que todos los celulares robados van a parar a ese sector de la Calle 13 y el Tercer Milenio”, detalló la mujer.

Preguntada sobre si antes de la desaparición ella discutió o hubo algún castigo para su hija, la madre aseguró que no. “Ella tiene un gato. No tenía razones para irse de la casa. No llevó ropa ni nada de eso, y salió de aquí con su bicicleta y una mochila donde cargaba un muñequito”, afirmó.

La madre hizo un llamado a las autoridades para que continúen con la búsqueda de su hija, pues ya averiguó hasta en Medicina Legal y nadie da razón de ella.

Aquí dejamos algunas fotos de Lynda Michelle Amaya, por si conoce de información precisa que pueda ayudar a esta familia.