La afirmación surgió en diálogo con María Jimena Duzán, quien a su vez recordó que el caso en cuestión fue destapado por la propia unidad anticorrupción de Luis Gustavo Moreno por orden de Néstor Humberto Martínez.

El escándalo había surgido “supuestamente porque se habrían utilizado dineros de la gobernación del Meta para la realización de unos estudios de prefactibilidad con miras a construir una refinería”, explicó Duzán.

“Él tenía otro conflicto de intereses muy grande allá en la Fiscalía y no se quiso declarar impedido“, sostuvo Moreno. “Había rendido concepto y —él no sabía– priorizamos un caso y cuando capturamos se pegó la emputada del siglo. Ya no se le pudo dar manejo, pero me dio la orden de que nadie se diera cuenta de que él había dado concepto“, detalló.

No obstante, el exfuncionario aclaró que no era el único que lo sabía, sino que la misma fiscal del caso, Marta Roa, le había manifestado su preocupación por ello: “Cuando hablo con la fiscal, muy asustada me dice ‘realmente no sé cómo manejar eso porque ahí está el jefe’“.

Además, Moreno contó que incluso en una audiencia de legalización de captura uno de los implicados dijo “que cómo Néstor Humberto nos hacía eso, sí él estaba ahí”.

“¿A usted le pedía ese tipo de favores Néstor Humberto, que le escondiera los conflictos de intereses?”, le preguntó concretamente Duzán. “Me los pidió, me lo pidió y lo cumplimos. De ese, para no hablar ahorita de otras cosas, de Llano Petrol”, confirmó.

Moreno también dice que el concepto emitido por Martínez estuvo en su despacho y que se lo llevaron en el allanamiento en el que le recogieron todos los documentos sobre el caso, pero que en la relación de ese material ya no apareció.

La periodista también quiso ampliar sobre lo dicho en una entrevista anterior, en la que Moreno decía que le hacía mandados al exfiscal Martínez, pero temía hablar de él. ¿Qué tipo de mandados? “Sicariato judicial. Para ser chaleco antibalas de unos y para joder a otros“, contestó.

“Y eso no era a las espaldas de Néstor Humberto, era con línea de Néstor Humberto”, agregó.

“Néstor Humberto Martínez siempre tuvo manejo sobre las investigaciones de Odebrecht”

El otro tema espinoso que habló Moreno fue el de Odebrecht, asegurando que el exfiscal general nunca se desentendió por completo del caso, ni siquiera después de que se lo ordenaran, justamente por conflicto de interés.

“(Martínez) me dijo ‘conforme un equipo de fiscales que hagan caso, Moreno’. Yo me puse a la tarea de conformar un equipo de fiscales de esos que hacen caso. Cojo a (Amparo) Cerón, que me dice ‘jefecito mire, yo hago lo que me toque hacer pero no me vaya a trasladar a Cartagena’. Ella estaba sufriendo por un traslado. Entonces yo la dejo acá, la mejoro, pero necesito que usted haga caso”, contó.

“Él tenía contacto directo incluso después de que lo apartaran del caso”, prosiguió, e incluso contó que la oficina de la fiscal del caso Odebrecht se trasladó al interior del búnker para que no la vieran entrando y saliendo del despacho de Martínez:

“Se le ubicó una oficina dentro del búnker al equipo de Odebrecht para que puidieran estar subiendo constantemente al despacho de la vice y él (Martínez) bajar y hablar con ellos. Él no quería que se dieran cuenta que sí tenía manejo y siempre lo tuvo sobre las investigaciones de Odebrecht”, aseveró Moreno.

“Así digan que no, que la fiscal es de mucho tiempo, la fiscal la nombré yo“, reitera, señalando que es normal encontrar funcionarios así en la institución.

¿Por qué Moreno no había hablado de la corrupción en la Fiscalía? El exfiscal anticorrupción reconoció que esto se debía a que el principio de oportunidad que había acordado con el ente acusador lo limitaba a hablar del ‘Cartel de la toga’ y nada más “porque al señor Néstor Humberto no se le dio la gana”.

“El principio de oportunidad implicaba no hablar para arriba, y arriba estaba él”, concluyó.

