Flaco, sin un ojo y con un cáncer avanzado reapareció Luis Alfredo Garavito, y podría quedar en libertad tras cumplir 24 de los 40 años a los que fue condenado por el asesinato y abuso de al menos 200 niños en el territorio nacional.

(Lea también: Después de entrevistar a Garavito, Rafael Poveda confesó que lloraba al llegar al hotel)

Si bien inicialmente lo condenaron a 1.853 años y 9 días de prisión, tuvieron que rebajar el monto a la pena máxima del momento porque era inviable una condena tan larga.

Por eso ahora, a sus 66 años, ‘la Bestia‘ o ‘el Monstrio de Génova’ como también es conocido, está a punto de alcanzar las 3/5 partes de los 40 años que le fijaron en 1999, motivo que lo podría dejar por fuera de la cárcel La Tramacúa en Valledupar, si un juez acepta la petición de libertad condicional.

Garavito podría quedar libre tras 24 años en prisión

Con ese escenario coincide el abogado penalista Francisco Bernate, quien explica que “a Garavito le asiste un derecho, el de favorabilidad. El podría acceder a la libertad cuando cumpla las 3/5 partes de su condena, sin importar la gravedad del hecho. Cuando se cumpla el 60 % de su condena él puede salir; con las reglas del juego que le aplican, tendría derecho a la libertad”.

En ese caso, los 16 años de condena que le quedarían restando al criminal serían una especie de periodo de prueba en el que debe cumplir con algunas reglas como buen comportamiento, no salir del país e informar el cambio de residencia.

Y aunque para el abogado Bernate es un hecho lamentable, según él no hay mucho qué hacer para detener ese camino, salvo si aparece una nueva orden de captura o si simplemente nadie solicita esa libertad.

“Como no es un vencimiento total de la condena, entonces debe ser un pedido, una libertad rogada; si nadie lo hace, entonces toca esperar a que se cumplan los 40 años de la pena”, dijo Bernate.

Sin embargo, para el abogado penalista, Iván Cancino, las cosas son a otro precio y la libertad de Garavito no es tan clara. Aunque es una posibilidad latente, para Cancino existen unos requisitos más importantes que solo cumplir las 3/5 partes de la pena, porque hace falta que los centros penitenciarios certifiquen un buen comportamiento que apunte a la rehabilitación, que no haya tenido sanciones y mucho menos investigaciones por hechos anteriores. Así mismo y no menos importante, se tendrá que demostrar un arraigo familiar y social.

(Vea también: Revelan datos desgarradores de Luis Alfredo Garavito y sus escabrosos métodos de engaño)

“A esos delincuentes de delitos supremamente graves, los jueces normalmente no conceden tan fácil la libertad porque hay muchos factores subjetivos a tener en cuenta. Las 3/5 partes son un mero cálculo matemático, pero los comportamientos y los arraigos sociales son muy importantes para los jueces”, explicó Cancino.

Y dentro de esos requisitos que el abogado señala está la reparación a las víctimas que se fijó el día de la sentencia. Si bien para Bernate el cumplimiento de ese punto no impide la libertad porque sería una condena por deuda que en Colombia no está permitida, para Cancino eso si influye en la decisión final de libertad porque no ha cumplido la totalidad de la pena.

Pero a todo eso se le suma el tema de la enfermedad de Garavito, quien actualmente padece una leucemia que le provocó un cáncer en el ojo.

Según el abogado Cancino, podría sumar su enfermedad al pedido de libertad. Por esa razón, Enilce López, ‘la Gata’ quedó en libertad hace poco.

Lee También

Las fotos de su deplorable estado de salud salieron a la luz tras varias entrevistas realizadas por la editorial Testigo Directo, que envió a dos periodistas, Rafael Poveda y Kevin Pinzón, para hablar con el asesino y concluir que “es una persona absolutamente astuta, con don de palabra, muy hábil, con gran nivel de convencimiento”, aseguró Poveda, quien además anunció que de este trabajo periodístico saldrán dos libros.

Por ahora, la libertad de Garavito se mantiene latente pero en vilo, y con un cáncer que lo consume en la prisión.