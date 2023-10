Conocido como ‘La Bestia’, ‘El monstruo de Génova’ o ‘Tribilín’ fue considerado el peor asesino y violador de niños, un hombre que purgó 24 años en la cárcel. La casa productora Rafael Poveda Televisión, presenta un avance de una docuserie que será estrenada próximamente, donde se conocerán secretos inéditos de este personaje antes de morir, secretos revelados a Rafael Poveda, Kevin Pinzón Juan Guillermo Mercado en la cárcel de Valledupar.

Durante dos semanas, un equipo de Rafael Poveda Televisión llevó a cabo la entrevista más larga que un medio de comunicación haya hecho a un recluso en una cárcel del país. En esta entrevista se le preguntó a ‘La Bestia’ si le tenía miedo a la muerte y esta fue su respuesta. “No le tengo miedo a la muerte, porque esto es un ciclo y así como Rodolfo le llegó su ciclo a Chela a mí también me puede llegar en cualquier momento, puede llegar, en cualquier momento me puede dar un infarto o esta enfermedad avanza que tengo y ya eso es un ciclo y yo tengo que prepararme para eso”.

Luis Alfredo estuvo recluido en Villavicencio, en Calarcá y en la temida cárcel de máxima seguridad de Valledupar, la Tramacúa al Norte de Colombia, en todas fue el preso más custodiado por encima de grandes narcotraficantes, jefes paramilitares y guerrilleros. “Yo le tenía pánico a todo lo que eran ataúdes, a todo lo que era mortuorio, eso para mi yo decía, ‘no eso es terrible’, ya no le tengo miedo, yo a la muerte no le tengo miedo porque es un paso de esta vida hacia otro plano, hacia otro plano espiritual” Garavito recalca que si en algún momento le tuvo miedo a la muerte ya no lo tenía.

‘La Bestia’ declaró que: “Me quiero ir de esta vida un poco descansado, porque este es un peso que cargó a cuestas de un dolor”. Así terminó el hombre que hizo llorar a Colombia y estremeció al mundo, posicionándose como el peor asesino de niños en la historia, además confesó. “Yo cargaba una pasta de cianuro para matarme… esa pasta se me perdió porque en el momento de mi captura yo dije me la tomo y ya, yo no pensaba pagar esto”.

El material obtenido por Rafael Poveda Televisión contará detalladamente sucesos inéditos desde esa cárcel donde pasó sus últimos días, la llamada Bestia en completa soledad.

