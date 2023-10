Continúan conociéndose más detalles de la muerte del sanguinario criminal y violador de niños Luis Alfredo Garavito, quien falleció al mediodía de este jueves 12 de octubre en un hospital de Valledupar, César. Ahora, el periódico El Tiempo sacó a la luz el nombre de la que fue su exesposa, en una entrevista que ella concedió en 1999, año en el que el asesino fue capturado.

Se trata de Luz Mary Ocampo Orozco, una profesora de primaria del municipio de Trujillo, Valle del Cauca, quien tuvo en su casa a Luis Alfredo Garavito. En aquel momento, la mujer recordó que el criminal tenía algunos comportamientos agresivos.

“Explotaba con nada, era como un neurótico. Cuando salía de la casa siempre se daba la bendición y llorando me decía que su mamá no hacía nada más que rechazarlo y tratarlo peor que a un perro”, le dijo al rotativo.

La historia de abuso, que en realidad era una relación disfrazada de amor, comenzó en 1972, cuando Garavito visitaba a la mamá de la entonces joven en una vivienda de Trujillo. Luz trabajaba como cajera de un supermercado y contó que hubo un distanciamiento con él debido a la religión, pero hasta 1996 reapareció asegurando que tenía problemas económicos.

“Me dijo que estaba vendiendo ambientadores, pero que los comercializaba con los colegios y que por ser época de vacaciones estudiantiles él se quedó sin trabajo. Me pidió posada y me propuso que yo le diera la comida y que él se rebuscaba de alguna manera para ayudarme. Yo lo recibí, pues de alguna manera conocía a su familia y lo trataba a él”, expresó la mujer en el citado medio.

Ocampo también contó que Garavito se encargaba de pagar el dinero que la familia de ella debía; sin embargo, desconocía de dónde saba el dinero, ya que se la pasaba viajando dentro del país: “Una vez me llamó dizque de Bogotá y me pidió que le volviera a dar posada, porque según él había sufrido un accidente y estaba mal, vino en muletas, con cuello ortopédico y enyesado. Aún así, durante los dos meses que estuvo, salía todos los días a rebuscarse la plata”.

El fin de la relación llegó cuando Garavito comenzó a tener comportamientos agresivos con un hijo de ella, porque el joven no lo dejaba ver noticias: “Decía que mi muchacho era un grosero y mal educado. Una vez intentó pegarle y dañarle una cadena de oro que yo le había regalado. Al día siguiente llegó a las 6 de la mañana, estaba como perdido en la rasca [resaca]. Me decía: ‘hijue…, ustedes no saben con quién se han metido’ y me encuelló'”.

