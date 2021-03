Rubén Darío Villa De la Hoz fue presentado ante un juez de control de garantías de Barranquilla un día después de que agentes del CTI lo capturaran, y allí reconoció que agredió salvajemente a su expareja.

La Fiscalía informó que el procesado aceptó el delito de violencia intrafamiliar, y dijo que por solicitud de ese organismo se le impuso medida de aseguramiento en la prisión de El Bosque.

Al conocer la decisión del juez, usuarios en redes sociales mencionaron que a Ruben Villa le tocó “tragarse sus palabras”, ya que el hombre siempre se mostró convencido de que no iría a prisión “por esa estupidez”, como dijo en un audio.

Esas declaraciones las dio el locutor luego de que el video en donde agrede a la mujer, identificada como Karen Lucía Molinares, se difundiera masivamente en redes, ya que los hechos ocurrieron en un establecimiento de comidas rápidas en donde ella estaba acompañada de un hombre.

“No sé de dónde salió ese chisme que a mí me van a meter preso porque toqué a una mujer de una manera fuerte. […] Eso no va a pasar, yo no voy a ir preso por una estupidez de esas”, comentó el hombre, en una grabación que hizo para justificar su comportamiento.