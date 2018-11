Además de relatar apartes del contacto que tuvo el capo del cartel de Medellín con Amparo Grisales, y la violación de que la Henao fue víctima a los 14 años, se refirió a detalles de lo ocurrido con la herencia de Escobar y del contacto que tuvo después de su muerte con sus enemigos acérrimos.

Sobre este tema, el director de La W, Julio Sánchez Cristo, le preguntó por qué no incluyó el nombre de un narcotraficante que también se relacionó con la vida de Escobar.

“Carlos Castaño la va a acompañar a tratar de arreglar sus cuentas (después de la muerte de Pablo Escobar). En ese recorrido, Carlos Castaño la lleva a donde un hombre muy poderoso en Medellín, que la trata a usted muy mal, tanto que la reunión se termina y le toca a usted después mandarle algún mensaje y obviamente una plata o algo para que el señor se calmara. ¿De qué señor estábamos hablando?”, interrogó el periodista de La W.

A lo que Henao le respondió: “Julio, las negociaciones que se hicieron fueron con mucha gente de los carteles, en ese momento fue con don Berna, fue una situación muy difícil, yo venía muy agobiada de muchas presiones”.

Julio insistió: “Pero, doña Victoria, ¿por qué no mencionó a Berna? Es la única cita que usted en el libro describe perfectamente todo, pero no nombra a Don Berna. ¿Por qué razón no nombró a don Berna en su libro?”.

Ante esto, la viuda del narco colombiano dijo que en los libros se escriben muchas cosas y que de las 1.200 páginas que escribió, solo quedaron 580. Se recortaron muchas cosas en la edición, dijo.

“Señora Victoria, qué pena insistirle, pero es que a usted no se le olvidó el nombre de nadie a quien visitó, y en el libro están todos los nombres, menos ese nombre (el de Don Berna), y recuerde usted que el gran problema que tuvo su esposo en la Catedral fue haberse metido con sus dos grandes amigos y socios. Recuerde usted lo que pasó con Moncada y compañía, y resulta que Berna es heredero de ellos”, insistió Julio.

Y agregó: “Por eso, para mí sí tiene importancia que usted el único nombre que no menciona en el libro es el de Don Berna, ¿es un olvido?”.

“Pudo haber sido, Julio, pudo haber sido un olvido”, sentenció la viuda de Escobar.