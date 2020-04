Por su parte, Puerto Nariño, la segunda ciudad en importancia del Amazonas (a 87 km de Leticia), también ha salido golpeada por la pandemia, que deja al departamento con una tasa de 80 infectados por cada 100.000 habitantes, y se asemeja a la tragedia que viven países vecinos como Ecuador y Perú, informa Caracol Radio.

El alcalde de Puerto Nariño hizo un llamado al gobierno central a que los ayude, pues para él, las cosas no son tan buenas como las pintan, ni tienen la capacidad para atender enfermos como se cree: “Puerto Nariño es el pulmón del mundo y está libre de contaminación, pero como estamos, yo creo que vamos a entrar en contaminación”, dijo el gobernante a la frecuencia radial.

Y continuó su denuncia: “El presidente (Duque) habla, yo no sé si es verdad o es mentira, de que hay muchos recursos, pero los recursos no llegan, aquí no llegan”.