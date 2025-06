Laura Sarabia volvió a dar de qué hablar recientemente, luego de hacer parte de una conferencia en la que se mostró vulnerable, una situación inusual para ella, al menos para el ojo público. La canciller fue invitada a la edición 59 del congreso de Asobancaria para hablar de liderazgo femenino, donde compartió escenario con otras figuras públicas como Caterine Ibargüen y Johana Bahamón.

Durante la charla, moderada por la presentadora de ‘Los Informantes’ de Caracol, María Elvira Arango, Sarabia habló de las cosas que ha tenido que soportar desde que se volvió funcionaria del Gobierno. Al borde de las lágrimas y completamente quebrada, la exdirectora del Dapre aseguró que una de las cosas que más le han afectado son los comentarios negativos en redes sociales.

“Yo he visto a mi mamá llorar; ella me cogió un vicio y es revisar los comentarios en las redes sociales, eso no ayuda porque lastimosamente Twitter es como una cloaca, te pueden destrozar. Trato de evitar [las redes sociales], pero no he podido; sigo leyendo comentarios muy complejos, pero lo que he hecho es soltar… a veces se construyó una imagen por un chisme de pasillo”, aseguró Sarabia durante su intervención en el evento de Asobancaria.