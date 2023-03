Un nuevo hecho de inseguridad se presentó en la provincia de Ubaté (Cundinamarca). Sucedió el pasado domingo 5 de marzo en el municipio de Simijaca, Cundinamarca, cuando el fotógrafo y realizador Julián Pachón fue víctima de los delincuentes mientras departía con su familia en un establecimiento comercial en el sector de Santa Lucía.

Una cámara de seguridad logró captar el desafortunado hecho, que sucedió sobre las 6:43 de la tarde, donde se puede observar cómo unos sujetos llegan a la zona de parqueo y con maña se llevan los costosos equipos, así como otros elementos de valor que estaban en un carro.

Sin embargo, en las imágenes no se puede observar los rostros de los delincuentes, ni la placa del vehículo en el que huyeron.

En conversación con el periódico LA VILLA,aliado de Pulzo, y notablemente afectado, Julián indicó que uno de los perjuicios del hurto, además de perder todos sus equipos, en la información que reposaba en los discos duros y memorias con trabajo pendiente por entregar. Pide que al menos le puedan hacer llegar ese material de importancia para él.

“Pido que me devuelvan los discos, más que todo es la información que tenía en el computador, porque eran trabajos pendientes de clientes que no se habían entregado (…), ahora con qué cara les voy a decir que no puedo entregarles el material”, se preguntó.