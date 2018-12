La víctima aseguró en Noticias Caracol que los ladrones, que se movilizaban en un vehículo particular, se parquearon al frente de su vivienda, y les dijeron a ella y su esposo que habían acabado de robar a un comerciante.

Según el testimonio de la mujer, quien se preparaba para viajar a la Costa, uno de los bandidos les manifestó que al supuesto comerciante le habían hurtado “una suma importante de dinero y unas mercancías”, y por eso debían requisarlos.

“Al momento que nos piden la cédula, a mí me ven el computador en el bolso y [uno de ellos] me dice que se lo muestre. Yo le dije que no se lo iba a mostrar y [el ladrón] me rapó el bolso“, manifestó la capitalina al noticiero, en condición de anonimato.

La mujer agregó que en ese momento su esposo corrió “a llamar a seguridad”. Como uno de los delincuentes se estaba haciendo pasar por un peatón, el bandido que estaba en el carro le dijo que se subiera al vehículo porque supuestamente no tenía la cédula. Justo en ese instante, el bandido que fingió ser un ciudadano cualquiera le rapó la cadena a la víctima.

“Yo lo agarro a él como por el cuello, [pero] arrancan el carro conmigo ahí y alcanzan a arrastrarme una buena parte de la calle”, añadió la mujer.

El informativo divulgó el video del hecho, registrado por una cámara de seguridad:

Luis Anaya, experto en seguridad de Plus Risk, recordó durante la emisión de Noticias Caracol que lo más importante durante esta época de vacaciones, en la que aumenta el número de viajeros, es “el autocuidado”, es decir, “no descuidar las maletas, las pertenencias, las carteras y las billeteras”.

El noticiero también recordó que es indispensable desconfiar cuando una persona se acerca a brindar ayuda.