“Para mí es la mujer más hermosa del mundo”, escribió Jery sobre una foto de Candice Swanepoel, que compartió en sus historias de Instagram.

Inmediatamente, varios de sus seguidores empezaron a enviarle mensajes directos, que la famosa hizo públicos, en los que le preguntaban cosas como: “¿Te gustan las niñas?”, “¿Eres bisexual?” y “Hola linda, te gusta lo bonito o sientes atracción por el mismo género”.

Ante tantos cuestionamientos y afirmaciones de que le gustaban las mujeres y no los hombres, la actriz decidió responder claro y directo.

“No, para nada, pero es que la mujer es muy bonita. Todos admiramos a alguien. Ellas son muy lindas, cómo no admirarlas”, fue lo primero que dijo, pero como el tema continuó, agregó:

“Cómo estará esta sociedad que uno no puede hablar bonito de una mujer porque ya es lesbiana, jaja. Me gustan demasiado los hombres. No me gusta hacer arepa”.