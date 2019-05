De acuerdo con la víctima, el más reciente robo ocurrió este domingo en un supermercado ubicado en el occidente de la capital, informó Noticias Caracol.

“Yo estaba haciendo unas compras y me demoré aproximadamente una hora y diez minutos. En el momento cuando bajé al parqueadero y accione mi alarma no funcionó. Fui a mirar el baúl y estaba abierto. Efectivamente, me robaron todas mis pertenencias”, indicó al noticiero.

La mujer agregó que el montó del robo fue de unos 15.000.000 pesos porque tenía mercancía y objetos de valor dentro del vehículo.

Aseguró que ya denunció los 2 robos ante la Fiscalía General, y está esperando los resultados de las investigaciones.

Nicolás Camargo, experto en seguridad, comentó al mismo medio que ahora los delincuentes están aprovechando que los carros están estacionados por un largo tiempo para desactivar la alarma y abrirlos sin que haya forcejeo.

Por su parte, la Asociación de Parqueaderos indicó al informativo que la empresa que presta el servicio está en la obligación de responder por los objetos que se pierdan dentro del vehículo siempre y cuando estén registrados con anterioridad.