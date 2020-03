green

La mujer dijo, en un video que fue difundido en redes sociales, que está “muy feliz” porque, después de casi un año ha vuelto a recibir los besos del león.

“Hoy me besó como 5 veces. Lo encontré erguido y empecé a acariciarlo, a mimarlo […] le dije que lo quería”, contó Torres.

Acto seguido, contó cómo fue el emotivo momento en que el león la besó.

“Le dije ‘¿por qué no me das un besito?’ y me dio 5 besos. Le quedó la boca pintada, llena de labial ¡Divino!”.

No obstante, la cuidadora destacó que a ‘Júpiter’ aún le falta para recuperarse del todo. “Me quería abrazar y sacó las manos, pero no tiene fuerzas”.

Torres continúo con su relato: “Luego me cogió y me echó la cabeza hacia abajo para ponerme los brazos de él encima, de manera que estoy feliz”.

Este es el video con el testimonio de Ana Julia Torres:

Sobre el estado de salud del león, recientemente, Torres desmintió que Júpiter tuviera cáncer terminal. Dijo que, a pesar de su condición, está en buen estado de ánimo.