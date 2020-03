La cuidadora de Júpiter afirmó en un video que el médico veterinario, Delio Orjuela, dio un parte en el que se decía que el animal no tiene cáncer terminal, pero que sí tiene unas masas a las que toca hacerles biopsia cuando ya esté bien.

Y es que los resultados de unos exámenes que le practicaron a Júpiter hace unos días habrían ratificado, según Calderon, la sospecha de que el león padecía un cáncer, y que los tumores que tiene en el hígado son porque la enfermedad hizo metástasis.

Sin embargo, la que fue cuidadora del animal por muchos años aseguró que:

“Hoy amaneció Júpiter de un ánimo espectacular, pero no se puede desconocer que está en estado crítico. Tanta gente se ha salvado de cáncer, ¿por qué el león no hacerlo? El rey de la selva tiene que seguir adelante, no hay cáncer terminal”.