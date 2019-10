green

La decisión la tomó un juez de Bello, que ratificó la medida de aseguramiento no privativa de la libertad que ya le habían impuesto a Pérez, en una audiencia anterior, pero que el candidato había apelado al considerar que se le vulneraron sus derechos fundamentales, aseguró Alerta Paisa.

Para vigilar que Pérez no abandone el país, llevará un brazalete del Inpec, pero eso no le impedirá seguir con su campaña política, pues el juez no limitó su ejercicio político, pese a que la Fiscalía hizo esa solicitud, aseguró el portal antioqueño.

El candidato del Centro Democrático, que ya fue alcalde de Bello (entre 2008 y 2011), es investigado por su presunta participación en irregularidades del proyecto de educación superior ‘Galileo’, que dejó a cerca de 5.000 estudiantes endeudados y sin la posibilidad de graduarse, señala el medio local.

El fallo del juez no fue bien recibido por algunos congresistas, como el representante de los Verdes León Muñoz, que, de acuerdo con el portal, dijo que permitir que Pérez continué con su campaña, a pesar de tener el brazalete del Inpec, es un “irrespeto a la democracia”.