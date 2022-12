Este martes, el periodista ibaguereño prendió las alarmas de sus seguidores con una publicación en la que dio a conocer la irregular situación que está circulando en redes sociales y que involucra su nombre.

De acuerdo con lo anunciado por el propio Juan Diego Alvira, en las últimas horas se viralizó una publicidad engañosa en la que, al parecer, un médico oftalmólogo promocionaba unos productos después de haber sido entrevistado por él.

“¡Ojo! Están usando mi imagen, pero es publicidad engañosa. A ese supuesto oftalmólogo no lo he “visto” nunca…”, escribió en su perfil de Instagram.

En la imagen compartida por el comunicador, acompañada de la canción ‘Mentiras’, de Los Amigos Invisibles, se aprecia una nota en la que supuestamente él habló con el especialista, quien estaría promocionando una medicina desarrollada para recuperar la vista a cualquier edad.

Pero todo parece indicar que la imagen del profesional de la salud también fue utilizada sin autorización, pues según indicó él mismo —identificado como Pedro Felipe Parra Velasco— en su cuenta de Facebook todo era falso.

“Alerta. Informo a mis seguidores y público en general que las noticias en las cuales supuestamente promociono ‘productos milagrosos’ es totalmente falsa… En ningún momento he brindado aval a estos medicamentos ni autorizado el uso de mi imagen para este tipo de estafas”, escribió el doctor en la red social.

Parra Velasco es graduado de la Universidad Libre de Cali y su trabajo lo enfocó en el mejoramiento de la salud cardiovascular de los colombianos, según mencionó El Tiempo hace unos años.

En 2019, la Organización Internacional para la Capacitación e Investigación Médica le otorgó el reconocimiento ‘Prize to the Medical by Achivement for a Better Life’, galardón que es entregado a los profesionales que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas, aseguró el periódico en esa oportunidad.