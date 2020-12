En una entrevista para la W Radio, Marcela Torres –madre de la joven– aseguró que el pasado domingo recibió una llamada, donde le confirmaban que su hija estaba hospitalizada debido a una herida de bala.

“Los hechos son muy confusos porque Michelle venía en un taxi con dos amigos, cuando un ladrón los increpó. Después llegó la policía y ella se bajó del carro. No obstante, no sé qué pasó. Un agente disparó y el proyectil impactó a mi hija”, manifestó.

La mujer, adicionalmente, puntualizó en el espacio radial que la bala le afectó uno de los pulmones a la joven de 21 años y por eso tuvo que ser trasladada de emergencia a la unidad de cuidados intensivos, en la que permaneció casi una semana.

Aunque no pudo hablar mucho tiempo con ella debido a los protocolos de seguridad, Torres aseguró que su hija le confirmó que un policía fue el que le disparó sin culpa en medio de un enfrentamiento con el delincuente que los increpó inicialmente, cuando iban en el taxi.

“Lo que me dio rabia fue que nadie le prestó los primeros auxilios. Además, el oficial me confesó haberle disparado a Michelle, pero no se le veía ningún remordimiento en la cara. Hay muchas cosas que no cuadran con lo que pasó. Me dijeron muchos datos erróneos”, agregó.