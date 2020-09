green

La joven tenía 18 años y salió de su casa para ir a la de una amiga a cenar y ver películas, según contó su padre a Noticias Caracol. Sin embargo, en medio de los ataques al CAI de La Gaitana, en la localidad se Suba, ella terminó siendo impactada por una bala perdida que le quitó la vida.

“Yo no le vi ningún problema. Oh sorpresa cuando me llaman y me dicen: ‘Su hija acaba de recibir un balazo en la cabeza’”, aseguró su papá al informativo.

La amiga de ella la llevó al Centro de atención médica inmediata (CAMI) más cercano, pero lastimosamente la estudiante ya estaba sin signos vitales. “Me la mataron, me la mataron de una bala perdida, se desplomó y llegó acá al hospital sin signos vitales”, concluyó el padre.

El Ministerio de Defensa confirmó esta mañana que en total fueron 7 las personas que murieron luego de los disturbios en Bogotá contra decenas de CAI de la Policía, de los cuales alrededor de 15 fueron incendiados. De igual manera, las autoridades aseguraron que son más de 80 los heridos en Bogotá.

Según estableció el periodista Edward Porras, otros de los fallecidos anoche serían un mensajero de 25 años, un menor de edad en Usaquén, una persona en Ciudad Bolívar y otro hombre cerca del CAI de Verbenal.

A continuación, el testimonio del padre de la joven que murió por una bala perdida en la localidad de Suba: