La muerte del ciudadano fue reportada a la Policía Nacional en el Quindío el pasado domingo 27 de octubre a eso de las 11:00 p. m. aproximadamente.

Según se conoció, el joven, de 24 años de edad, había llegado al inmueble luego de que se encontrara con un amigo en el sector del CAM, y tras manifestarle que llevaba varios días por ahí deambulando este decidió invitarlo a pasar la noche en su casa y allí lo acomodó en una colchoneta.

Sin embargo, pasado algún tiempo lo llamó y al ver que no respondía decidió mirar qué era lo que pasaba y se percató que no presentaba signos vitales.

Inicialmente, el caso fue informado al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, CRUE, por lo que hasta el lugar se desplazó personal médico que efectivamente confirmó que por el hombre no había nada que hacer.

Aunque el cuerpo no presentaba señales de violencia su muerte no fue certificada como natural, toda vez que no había reportes de que estuviera enfermo y segundo por su edad.

De Arbeláez Agudelo de supo que era natural de Pereira (Risaralda) pero que había estado residiendo en diferentes localidades como Alcalá (Valle del Cauca) y Santa Marta (Magdalena).

Ahora se espera que sus familiares se acerquen a realizar los trámites de reclamación.

Quien requiera mayor información al respecto se puede acercar a las oficinas de Medicina Legal en la carrera 40 número 43A-44 barrio Villa Liliana o comunicarse a los teléfonos fijos 606-7495860 o 606-7497229.

