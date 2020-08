A pesar de que pertenece a uno de los grupos de mayor riesgo de contagio, ya que padece hipertensión renovascular, Riaño señaló en Noticias Uno que la empresa no le dio la opción de teletrabajar durante la cuarentena.

El joven de 20 años, adicionalmente, manifestó en el espacio televisivo que la EPS en la que está inscrito tampoco le ayudó en ningún momento con una incapacidad médica para laborar desde su residencia.

“Desde el 3 de julio del presente año, día en el que me enviaron a aislamiento preventivo obligatorio por presentar algunos síntomas del COVID-19 , nunca me emitieron una incapacidad”, agregó.

Riaño, que vive con su abuela y hermano menor (que sufre de hidrocefalia), también indicó en el informativo que era el único sustento de su hogar y que necesita un procedimiento quirúrgico de urgencia.

“Se está tratando de priorizar todo el proceso de la cirugía porque dentro de poco me quedo sin seguro médico. Esta situación laboral me está afectando bastante porque no puedo buscar trabajo”, concluyó.