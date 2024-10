El joven desapareció sin dejar rastro, el pasado 21 de septiembre luego de haber estado de fiesta en una discoteca de Chaparral, Tolima, pero desde ese momento la familia enfrenta una cruzada para obtener información que los lleve a hallarlo.

Según informó Noticias Caracol, sus allegados recibieron un video en el que él mismo mostraba que se encontraba en ese lugar. Desde entonces, no se han tenido más noticias de su paradero, y las autoridades continúan la investigación.

Un video obtenido de las cámaras de seguridad de la discoteca donde fue visto por última vez se ha convertido en una pieza clave en la búsqueda de Juan Pablo Camacho. En las imágenes, se puede ver al joven bailando con una mujer y, posteriormente, sentándose en una mesa.

En el momento en el que el hombre se levanta, un individuo que estaba con él parece añadir una sustancia a su bebida, lo que ha aumentado las sospechas en torno a su desaparición.

La madre del joven, Judith Suárez, expresó su angustia en una entrevista con Semana, pidiendo ayuda para encontrar a su hijo:

“Hay una familia que lo extraña mucho, que por favor me colaboren con mi hijo”, suplicó la madre.

Su familia ha estado buscando intensamente en la zona, pero hasta ahora no ha habido rastros de su ubicación: “Ya no había teléfono, ya no entraba la señal, pero la señal sí le entró el sábado en la noche. Fue ahí donde buscamos, el papá vive en Prado, Tolima, y él se la pasó 15 días buscando a su hijo por cielo y tierra”.

Aunque la Fiscalía sigue investigando el caso en Chaparral, la familia de Juan Pablo continúa esperando respuestas. A pocos días de cumplirse un mes de su desaparición, su madre revisa constantemente el chat de su hijo, con la esperanza de recibir alguna señal de vida.

