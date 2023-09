Gustavo Petro está en Nueva York, Estados Unidos, a donde viajó para intervenir en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, llegó con tiempo y fue captado en el espectáculo musical ‘Moulin Rouge’ en la noche del 16 de septiembre, antes de su cronograma oficial.

(Lea también: “Ahora huele a marihuana”: Petro se malviajó caminando por Nueva York y lanzó dardos)

De esta manera, dio a entender que no todo es trabajo para él en sus viajes de Estado, pese a que los mismos tienen como fin gestiones internacionales a favor de los intereses del país y son pagados con el dinero de los colombianos.

Como era de esperarse, las fotografías de Petro haciendo de turista provocaron molestia en algunos sectores. El senador ‘Jota Pe’ Hernández levantó su voz de protesta y lanzó una ácida crítica en contra del mandatario.

“Petro, grandísimo hipócrita, se llena la boca diciendo: ‘A mi no me inviten a esos bacanales’ pero anoche estaba en New York gozando de lo lindo en Broadway, mientras disfrutaba el musical Moulin Rouge”, inició señalando el congresista de la Alianza Verde.

Luego, Hernández comparó al presidente colombiano con Nicolás Maduro, cabeza del régimen de Venezuela. Según él, los dos rechazan el capitalismo pero no pueden vivir sin él.

Petro, grandísimo HIPÓCRITA, se llena la boca diciendo “a mi no me inviten a esos bacanales”pero anoche estaba en New York gozando de lo lindo en broadway, mientras disfrutaba el musical Moulin rouge. Se parecen tanto con Maduro,rechazan el capitalismo pero NO puede vivir sin el. pic.twitter.com/Edsug3yu3M

— Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) September 17, 2023