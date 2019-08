green

Desde el 2015, el declarado indigno exmagistrado Jorge Pretelt viene construyendo una mansión sobre el mar en una zona de inmensa riqueza natural, por lo que el exdirector de Restitución de Tierras Miguel Samper, en 2018, ordenó que se demoliera, informó Noticias Uno.

No obstante, Samper dejó el puesto y la construcción no solo no se destruyó, sino que se amplió. Hoy en día, ya está terminada y funciona como un hotel cinco estrellas, de acuerdo con el noticiero.

La noche en la suit principal, que según el informativo también sería la habitación de Pretelt, cuesta 560.000 pesos, la noche. Además de esa, la mansión tiene otras cuatro habitaciones con camas dobles, aire acondicionado, y ofrece un menú internacional a cargo del chef Manuel Mendoza, hijo del exfiscal Fernando Mendoza que abogó por Pretelt cuando se presentó la denuncia en su contra por supuestos actos de corrupción en sentencias judiciales.

Por esta construcción, Parques Nacionales inició dos procesos para sancionar al exmagistrado: uno por construcción de barrera y relleno sobre un manto coralino y otro por ampliación del daño ecológico. Asimismo, interpuso una demanda ante la Fiscalía, pero el proceso parece no avanzar, indicó el medio.

Al respecto, la directora de Parques Nacionales, Julia Miranda, manifestó en Noticias Uno que Pretelt no solo desconoció la orden de demoler su construcción, sino que además ha evadido la justicia.

“Hemos citado varias veces al señor Jorge Pretelt a audiencia de descargos en sus procesos administrativos sancionatorios, y se ha negado, siempre, a asistir”, aseguró Miranda.

Entretanto, Parques Nacionales solicitará a la Alcaldía de Cartagena y al viceministerio de Turismo que se revise el registro nacional de turismo expedido a la mansión del exmagistrado, construido en un terreno que pertenece a la Nación.