Esa fue la afirmación que el exdirector de Restitución de Tierras Miguel Samper dio en Noticias Uno en agosto del año pasado, antes de dejar el puesto.

No obstante, en diciembre, funcionarios de parques nacionales y Fiscalía ejecutaron un operativo de control en el que se pudo constatar que la construcción de Pretelt no solo no se había destruido, sino que además estaba siendo ampliada, restándole más espacio al mar, informó Noticias Uno.

Los trabajadores que fueron sorprendidos en la construcción fueron llevados para ser judicializados, aunque el fiscal encargado no inició la investigación, cosa que el exmagistrado celebró a través de su cuenta de Twitter, dice el informativo.

De igual manera, Pretelt presentó quejas al presidente Iván Duque contra la teniente de la Fuerza Armada que comdandó el operativo, de acuerdo con Noticias Uno.

Al respecto, la directora de Parques Nacionales regional Caribe, Luz Elvira Angarita, le aseguró al noticiero que interpusieron la respectiva denuncia en la Fiscalía y que la entidad que ella dirige adelanta 2 procesos para sancionar a Pretelt.